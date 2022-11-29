Вечером 29 ноября жители Уфы рядом с луной смогут увидеть Сатурн

Вечером 29 ноября жители Уфы смогут увидеть в небе рядом с луной планету Сатурн Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вечером 29 ноября жители Уфы смогут увидеть в небе рядом с луной планету Сатурн. Об этом сообщили в городском планетарии.

– С наступление темноты оба светила будут видны невысоко над южным горизонтом в созвездии Козерога. Растущая Луна будет в возрасте 6 дней. Сатурн расположится немного выше и правее серпика Луны, – рассказали в учреждении.

Там отметили, что Сатурн будет выделяться яркостью на фоне окружающих его звезд. Светила зайдут за горизонт до полуночи. Сначала в 22:40 скроется Сатурн, спустя 16 минут – луна.