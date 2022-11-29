Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего Рустема Нагимова

Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего младшего советника юстиции Рустема Нагимова

Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего младшего советника юстиции Рустема Нагимова. Он будет исполнять свои обязанности на протяжении пяти лет. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Нагимов в 2009 году окончил Башкирский государственный университет. Спустя год его приняли на службу в органы прокуратуры. Он состоял в должностях помощника (в том числе старшего) прокурора Аургазинского района и заместителя прокурора Благоварского района.