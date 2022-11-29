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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:43

Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего Рустема Нагимова

Соответствующий приказ подписал генпрокурор России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего младшего советника юстиции Рустема Нагимова

Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего младшего советника юстиции Рустема Нагимова

Прокурором Илишевского района Башкирии назначили 38-летнего младшего советника юстиции Рустема Нагимова. Он будет исполнять свои обязанности на протяжении пяти лет. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Нагимов в 2009 году окончил Башкирский государственный университет. Спустя год его приняли на службу в органы прокуратуры. Он состоял в должностях помощника (в том числе старшего) прокурора Аургазинского района и заместителя прокурора Благоварского района.