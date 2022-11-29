Хабиров поручил главам муниципалитетов Башкирии заглядывать в тарелки школьников

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям муниципалитетов Башкирии проверить школьные столовые. Такое указание чиновникам в связи с критикой питания в учебных учреждениях он отдал на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– Хочу сказать, что люди нас еще довольно интенсивно критикуют за организацию школьного питания. Иллюзий питать не надо совсем. Глав муниципалитетов я прошу на этой и следующей неделе каждого пройтись по своим школам. Посмотрите, пожалуйста, как у вас там дела обстоят. Пообщайтесь с родительскими сообществами, с детьми. Когда перемена заканчивается, просто встаньте и посмотрите, пустые там [в столовых] тарелки остаются или полные. Вот вам весь ответ и будет. Люди [взрослые] голосуют ногами, дети голосуют пустыми тарелками, – отметил Хабиров.