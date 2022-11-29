14 жилых домов и детский сад в Уфе остались без воды из-за утечки

14 жилых домов и детский сад в Уфе остались без холодной воды из-за утечки из земли по улице Комсомольской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе сегодня, 29 ноября, 14 жилых домов и детский сад остались без холодной воды из-за утечки из земли по улице Комсомольской. Специалисты «Уфаводоканала» работают над устранением коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании.

Холодное водоснабжение было отключено в детсаде на Бессонова, 21/1, а также в жилых домах по улицам:

– Бессонова, 21, 29, 31, 33, 35, 37;

– Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

– Комсомольская, 16/1, 18.