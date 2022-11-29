За неделю заболеваемость COVID-19 в Башкирии выросла на 1%

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Башкирии выросла на 1%

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Башкирии выросла на 1%. Об этом на оперативном совещании во вторник, 29 ноября, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

С начала пандемии в регионе подтвердили более 336,1 тыс. случаев COVID-19 (+176 за последние сутки). Переболели инфекцией ровно 328 тыс. человек (+163). Скончались от коронавируса 5 929 жителей (+2).

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 021 человек: 200 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.