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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:38

Хабиров будет «лично разбираться» со сбоями при уборке снега в Башкирии

Особое внимание он акцентировал на столице республики Уфе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «лично будет разбираться» со сбоями при уборке улиц республики от снега

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «лично будет разбираться» со сбоями при уборке улиц республики от снега

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «лично будет разбираться» со сбоями при уборке улиц республики от снега. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве – после того как руководитель его управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская доложила о росте числа жалоб на очистку снега.

– Главы муниципалитетов, это ваша задача – убирать территорию. Ничего необычного – зима пришла, занимайтесь. А я прошу мне докладывать, если где-то сбои происходят, я лично буду разбираться с этими вопросами, потому что все эти годы – сколько я здесь работаю – мы покупали технику. Вы просили – мы покупали. Организуйтесь должным образом работу, пожалуйста, – сказал Хабиров.

Особое внимание он акцентировал на Уфе: «Она очень чувствительная к этому процессу. Центральные [улицы] вычищаете – во дворах тоже надо», заключил руководитель региона.