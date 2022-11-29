В Уфе в ДТП с участием Nissan Qashqai и Mazda CX-5 пострадала 7-летняя девочка

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера утром, 28 ноября, в Орджоникидзевском районе Уфы в аварии с участие двух иномарок пострадал ребенок. О произошедшем рассказала пресс-служба ГИБДД по башкирской столице.

Инцидент случился на переулке Российский. 45-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai врезалась в Mazda CX-5, которая ехала по проспекту Октября в сторону улицы Кольской. В результате случившейся аварии пострадала пассажирка «Ниссана» – семилетняя девочка. Ее с ушибами отвезли в больницу. После оказанной медиками помощи ребенка отпустили домой.

По факту происшествия в настоящее время ведется административное разбирательство.