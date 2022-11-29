В Башкирии грузовик MAN смял под своими колесами Toyota Camry

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 28 ноября, в башкирском Нефтекамске произошла авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика. О происшествии рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на перекрестке улиц Промышленная и Индустриальная. 48-летний житель Белебея, управляя грузовыми автомобилем MAN, как предполагает дорожная полиция, проехал на красный сигнал светофора, из-за чего к нему под колеса залетела Toyota Camry, которая от удара врезалась Кia Rio.

48-летний водитель «Тойоты» получил серьезную травму голову, его госпитализировали в больницу. В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка.