В Башкирии вынесли приговор водителю, по вине которого погибла 17-летняя девушка

фото: ГИБДД РБ

В Краснокамском районе Башкирии вынесли приговор водителю, по вине которого погибла его 17-летняя пассажирка. Об этом 29 ноября сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло в июле текущего года. На трассе Нефтекамск-Янаул 26-летний подсудимый за рулем ВАЗ-2109 при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Lada Priora. 17-летняя пассажирка «девятки» от полученных травм скончалась на месте. В ходе разбирательства выяснилось, что у фигуранта уголовного дела не было водительских прав.

На суде молодой мужчина признал вину в преступлении. Его приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения в колонии-поселении. Прокуратура назвала это наказание чрезмерно мягким и намерена подать апелляцию.