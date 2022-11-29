Кондитер из Стерлитамака одержала победу в ТВ-шоу «Битва шефов»

Фото: телеканал «Пятница».

Кондитер из башкирского города Стерлитамака одержала победу в кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница».

40-летняя Надежда Игина поведала, что 22 года работал бухгалтером, но потом решила посвятить себя кондитерскому делу. Женщина произвела приятное впечатление на ведущих программы, Константина Ивлева и Рената Агзамова, придя на шоу в ярком наряде – синем кружевном платье и с диадемой. Но окончательно известные шеф-повара были сражены, когда попробовали ее коронное блюдо – голубцы. Именно они, по словам кондитера из Стерлитамака, являются залогом ее счастливого брака.

Таким образом, Надежде удалось пройти отборочный этап конкурса. Она примкнула к команде шефа Рената Агзамова, поскольку и сама является кондитером.

Женщина блестяще проходила каждый этап состязания, и уже в финале, где, согласно правилам, шеф дегустировали приготовленные блюда вслепую, то есть, не знали, кто и что из конкурсантов приготовил, повара в качестве победителя выбрали паштет Надежды.

– Я смогла! Я всех победила! Ура! – воскликнула надежда, получив призовые «чаевые».