Парламент Башкирии намерен обеспечить господдержкой частные приюты для животных

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, предусматривающий государственную поддержку частных приютов для животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, предусматривающий государственную поддержку частных приютов для животных. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Мы рассчитываем, что система частных собачьих приютов позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей, на улицах наших городов и сел, – отметил спикер Константин Толкачев.

Согласно тексту законопроекта, частные приюты смогут получать господдержку в качестве социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идет о выделении субсидий, льгот, грантов, а также предоставлении имущественной помощи.