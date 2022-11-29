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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:36

Парламент Башкирии намерен обеспечить господдержкой частные приюты для животных

Такие организации смогут получать помощь в качестве социально ориентированных НКО
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, предусматривающий государственную поддержку частных приютов для животных

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, предусматривающий государственную поддержку частных приютов для животных

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, предусматривающий государственную поддержку частных приютов для животных. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Мы рассчитываем, что система частных собачьих приютов позволит сократить количество бездомных животных, угрожающих безопасности людей, на улицах наших городов и сел, – отметил спикер Константин Толкачев.

Согласно тексту законопроекта, частные приюты смогут получать господдержку в качестве социально ориентированных некоммерческих организаций. Речь идет о выделении субсидий, льгот, грантов, а также предоставлении имущественной помощи.