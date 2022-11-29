Мэрия Уфы напомнила жителям, где можно оставить заявку на уборку снега

фото: ufacity.info

Жители Уфы могут оставить заявку на уборку снега и наледи через интерактивную карту «Уфа снежная». Об этом напомнила мэрия.

В администрации пояснили, что заявка должна содержать информацию о местоположении снежного скопления и фото с привязкой к этой местности. Поступающие обращения распределяются по районным коммунальным службам.

В мэрии отметили, что заявка на уборку снега может быть отклонена по нескольким основаниям:

– невозможно определить местоположение скопления снега или оно находится за пределами города;

– фото не отображает фактическое состояние содержание территории;

– описание проблемы содержит нечитаемый текст или ненормативную лексику.

Сейчас на интерактивной карте «Уфа снежная» значится 408 заявок на уборку снега, 70 из них были отклонены.