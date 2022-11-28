«Сибирский» антициклон принесет в Башкирию морозы до -26°

В Башкирии на текущей рабочей неделе прогнозируют морозы до -26°. Погоду в республике будет определять мощный «сибирский» антициклон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии на текущей рабочей неделе прогнозируют морозы до -26°. Погоду в республике будет определять мощный «сибирский» антициклон. Об этом 28 ноября сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

– Ожидается преобладание морозной погоды с температурой воздуха ночью -15,-22°, местами до -26°, днем -9,-15°, по востоку республики до -19°, – передали специалисты.

В середине недели при натекании облачности среднесуточная температура в Башкирии незначительно повысится до -12,-17°. Существенных осадков при этом не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.