Башкирия до конца 2023 года продлила мораторий на проверки земельного законодательства

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Росреестр Башкирии до конца 2023 года продлил мораторий на проведение плановых проверок земельного законодательства в отношении жителей и бизнеса. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

В Росреестре напомнили, что проверки земельного законодательства в республике были отменены с марта 2022 года. За десять месяцев специалисты ведомства провели 1 990 контрольных мероприятий без взаимодействия с землепользователями: 1314 выездных обследований, 676 наблюдений за соблюдением обязательного требования. Также было проведено 40 профилактических мероприятий – консультаций и предостережений.