За сутки в Башкирии подтвердили 184 случая COVID-19

За минувшие сутки 184 жителям Башкирии диагностировали COVID-19. С начала пандемии в республике подтвердили почти 336 тыс. случаев инфицирования

За минувшие сутки 184 жителям Башкирии диагностировали COVID-19. С начала пандемии в республике подтвердили почти 336 тыс. случаев инфицирования. Об этом 28 ноября сообщило региональное министерство здравоохранения.

Всего коронавирусом в Башкирии переболели более 327,8 тыс. человек, 223 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа. За все время умерли от инфекции 5 927 жителей.

Прямо сейчас носителями COVID-19 в республике являются 2 210 человек: 191 пациент лежит в инфекционных госпиталях, остальные лечатся дома.