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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:05

Семьи участников СВО в Башкирии могут бесплатно получить каши и молочную продукцию

Речь идет о беременных и кормящих женах военнослужащих и их детях до трех лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Алексей Гусев

фото: телеграм // Алексей Гусев

Семьи участников специальной военной операции могут бесплатно получить в Башкирии сухие смести, каши и молочную продукцию. Речь идет о беременных и кормящих женах военнослужащих и их детях до трех лет. Об этом сообщил министр торговли республики Алексей Гусев.

Чиновник назвал перечень документов, которые необходимы для оформления льготы: справка из военкомата республики с подтверждением участие гражданина в СВО, справка из поликлиники, а также копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка и браке.

Подать заявление на получение бесплатного питания можно тремя способами: в ближайшем раздаточном пункте «Молочной кухни», через МФЦ «Мои документы» или мобильное приложение.

Ранее бесплатную молочную продукцию и сухие смеси могли получать только члены семей, относящихся к категории малоимущих, или дети до трех лет, находящиеся под опекой.