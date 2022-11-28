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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:55

Башкирия заняла 35 место среди регионов России по доступности дизельного топлива

Цена к октябрю составила более 53 рублей за литр
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирия заняла 35 место среди регионов России по доступности дизельного топлива. Топ составили специалисты «РИА Рейтинг».

Согласно данным аналитиков, объем дизельного топлива, который в республике можно купить на чистую среднюю заработную плату в месяц, составляет 748 литров. Цена же топлива в октябре текущего года составила 53,19 рублей за литр. Примечательно, что стоимость с начала 2022-го увеличилась на 3,3%.

В рейтинге Башкирии обогнала Самарскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Однако республика уступила Хакасии, Челябинской области и Пермскому краю. На вершине топа расположились Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ.