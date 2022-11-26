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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 14:59

В Башкирии загорелась теплотрасса с четырьмя спящими внутри мужчинами

Пострадавшим понадобилась помощь врачей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии произошел пожар в теплотрассе, в которой спали люди.

О странном происшествии сообщили в МЧС Башкирии. По данным пресс-службы ведомства в 17:12 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в колодце по улице Профсоюзной в Стерлитамаке. На место выехали пожарные.

Оказалось, что внутри спали четверо мужчин. Один из них увидел огонь и выбрался наружу за помощью в соседнее здание. Прибывший на место очевидец помог выбраться из колодца остальным. В итоге помощь врачей потребовалась четверым мужчинам – их доставили в больницу Стерлитамака №1.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один в среднем и еще один в состоянии тяжести легкой степени. Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.