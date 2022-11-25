ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках водителей на выходных

26 и 27 ноября ГИБДД Башкирии будет проводить массовые проверки водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ближайших выходных, 26 и 27 ноября, ГИБДД Башкирии будет проводить массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Основная задача [проверок] – предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока злостных нарушителей. В мероприятиях будут задействовано максимальное количество личного состава, – пояснил руководитель региональной Госавтоинспекции.

Севастьянов отметил, что ГИБДД приветствует сообщения местных жителей о замеченных пьяных водителях. В случае поступления таких сигналов инспекторы «готовы предпринять все необходимые меры реагирования». Начальник дорожной полиции также посоветовал автомобилистам, попавшим в беду в сложных погодных условиях, обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.