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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:18

ГИБДД Башкирии предупредила о массовых проверках водителей на выходных

В рейдах будет задействовано максимальное количество личного состава дорожной полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
26 и 27 ноября ГИБДД Башкирии будет проводить массовые проверки водителей

26 и 27 ноября ГИБДД Башкирии будет проводить массовые проверки водителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ближайших выходных, 26 и 27 ноября, ГИБДД Башкирии будет проводить массовые проверки водителей. Об этом предупредил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

– Основная задача [проверок] – предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока злостных нарушителей. В мероприятиях будут задействовано максимальное количество личного состава, – пояснил руководитель региональной Госавтоинспекции.

Севастьянов отметил, что ГИБДД приветствует сообщения местных жителей о замеченных пьяных водителях. В случае поступления таких сигналов инспекторы «готовы предпринять все необходимые меры реагирования». Начальник дорожной полиции также посоветовал автомобилистам, попавшим в беду в сложных погодных условиях, обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.