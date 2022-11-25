На следующей неделе в 25 жилых домах Уфы отключат воду

На следующей неделе холодную воду отключат в 25 жилых домах Уфы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе холодную воду отключат в 25 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

28 ноября (понедельник) с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в доме по улице Вострецова, 8/1.

29 ноября (вторник)

С 10:30 до 18:30 подача воды приостановится в домах на:

– улице Комсомольской 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 35;

– проспекте Октября, 18/3.

С 11:00 до 23:00 – по улице Амантая, 5, 7, 7/1, 9, 9/1.

30 ноября (среда) с 10:30 до 18:30 без холодной воды останутся жители домов на:

– улице Комсомольской, 137/1, 137/2, 141/1;

– проспекте Октября, 70, 70/1, 70/2, 72, 74, 78, 82.