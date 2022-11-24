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НовостиОбщество24 ноября 2022 18:19

В Башкирии число занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 9,5%

Сейчас их 562,1 тыс. человек
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии выросло число занятых в малом и среднем предпринимательстве. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

По данным чиновников, за период январь по октябрь текущего года количество работающих в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило 562,1 тысяч человек. Это на 9,5% выше показателей 2021-го.

Власти утверждают, что таких результатов удалось добиться благодаря действующим инструментам бизнесменов. В этом году, например, молодым предпринимателям Башкирии было предоставлено 133 гранта на общую сумму 63,1 миллиона рублей.