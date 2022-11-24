Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу, 26 ноября, с 09.00 до 16.00 жители и гости башкирской столицы могут купить свежее мясо и мясную продукцию на следующих площадках:

– на участке улице Правды от Таллинской до Ухтомского;

– на перекрестке Интернациональной-Машиностроителей;

– на улице Рабкоров возле домов под номерами 3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– на площади перед Дворцом спорта;

– на площади Дворцом молодежи;

– на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 27 ноября, продолжат работу все ярмарки свою, кроме площадок на улице Правды, перекрестке Интернациональная-Машиностроителейи возле парка «Волна».