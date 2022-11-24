В Башкирии грузовик снес конструкцию над трассой и перевернулся

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 24 ноября, в Буздякском районе Башкирии грузовик снес конструкцию над трассой и перевернулся. Подробности происшествия рассказала пресс-служба региональной ГИБДД.

ЧП случилось недалеко от села Восточный на 70 километре дороги М-5 «Урал». 47-летний мужчина за рулем «КамАЗа» ехал со стороны Буздяка в Уфе и поднятой стрелой манипулятора зацепил над трассой конструкцию с дорожными знаками, которая от удара слетела с опор и рухнула на дорогу.

Грузовик из-за произошедшего перевернулся. В результате инцидента водитель и его пассажир получили травмы, обоих госпитализировали.

– По данному факту начато разбирательство, – сообщила пресс-служба региональной дорожной полиции.