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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:24

Хабиров рассказал о своем взаимодействии с жителями Башкирии через соцсети

Аккаунты главы республики есть во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своем взаимодействии с жителями республик через социальные сети.

В интервью телеканалу «ОТР» руководитель региона заявил о необходимости интересоваться мнением народа по тому или иному вопросу, а также тем, что их волнует. Для этого, по словам Хабирова, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram зарегистрированы его личные страницы, где граждане могут оставить свои обращения, которые, в свою очередь, мониторятся и отрабатываются его подчиненными.

Глава Башкирии утверждает, в настоящее время большая часть обращений жителей республики посвящена вопросам специальной военной операции, отопления, ремонту дорог, благоустройства и здравоохранения.