Уфе на строительство и ремонт дорог в 2023 году выделят 2,3 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфе на строительство и ремонт дорог выделят 2,3 миллиарда рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году. Общая протяженность построенных и отремонтированных дорог составит 9,7 километров. Работы будут проведены в преддверии 450-летия столицы Башкирии.

На выделенные средства будет построены дороги на улицах Высотная и Академика Ураксина, транспортная развязка в Зинино, а также участок от развязки на трассе М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Также на эти деньги продолжится реконструкция улицы Рабкоров на участке от Высотной до Степана Кувыкина. Еще, по словам Назарова, будет проведен ремонт пяти участков дорог в Уфе.