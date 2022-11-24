Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 10:59

В сети появился текст письма с угрозами минирования школ в Башкирии

Неизвестный разослал послание по учебным заведениям Ишимбая
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В сети опубликован текст послания, в котором угрожают минированием школ в Ишимбае.

Вечером 23 ноября неизвестный начал отправлять на электронные адреса школ в Ишимбае пугающие послания. В них аноним уверяет, что заминировал некоторые школы города. Также в сообщение говорится и об угрозах прямого нападения на учебные заведения. Составитель письма представляется участником некой группировки (ее название указано с орфографической ошибкой). Также он просит присоединиться к его сообществу в соцсетях.

Из-за этого 24 ноября в двух учебных заведениях Ишимбая отменили занятия. К счастью, прибывшие к указанным в письме школам стражи порядка не обнаружили там никаких следов опасных предметов.

В администрации Ишимбайского района напомнили, что за распространение фейковой информации предусмотрена административная ответственность как взрослых, так и для несовершеннолетних.