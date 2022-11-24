В Башкирии в конце рабочей недели ожидаются снегопады и морозы до -14°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии в конце рабочей недели ожидаются снегопады и морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Завра, 25 ноября, согласно прогнозу синоптиков, будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах республики пройдут снегопады. Ветер будет северо-восточный два-семь метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся довольно холодной, столбики термометров опустятся до -4,-9°, на севере Башкирии – до -14°. Днем станет немного теплее, воздух прогреется до 2,-7°, на севере – до -12°.

Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорога гололедицы и снежных накатов. Также ночью и утром местами ожидается туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров.