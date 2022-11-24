В Башкирии из-за ремонтных работ изменится график пригородных поездов

фото: Куйбышевская железная дорога

В Башкирии из-за ремонта на железнодорожном мосту станции Раевка изменится график движения пригородных поездов. Ремонтные работы будут проходить в период с 14:00 8 декабря до 17:00 9 декабря. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

В указанные дни сократится маршрут для нескольких пригородных поездов, курсирующих между Уфой и Раевкой: составы будут следовать от станции Уфа до Чишмов и обратно. 8 декабря из расписания выведут три электрички (№6466 Абдулино – Раевка, №6457 и №6465 Раевка – Абдулино), а 9 декабря – только одну (№6458 Абдулино – Раевка).

Пассажиров и водителей попросили с пониманием отнестись к ремонтным работам, ознакомиться с изменениями в расписании поездов и заранее планировать поездки.