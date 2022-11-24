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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:41

Юристка из Башкирии выиграла в лотерею 30 млн рублей

Счастливица намерена потратить деньги на обустройство своей новой квартиры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жительница Башкирии выиграла в жилищную лотерею 30 млн рублей

Жительница Башкирии выиграла в жилищную лотерею 30 млн рублей

Юристка из Башкирии Елена* выиграла в жилищную лотерею 30 млн рублей. Об этом 24 ноября рассказали в «Столото».

Заветный билет женщина купила, думая, что розыгрыш пройдет уже через 15 минут, а на самом деле тираж был назначен на более позднюю дату, которую пришлось ждать порядка двух недель. Поначалу Елена расстроилась, однако впоследствии ожидание с лихвой компенсировалось – когда ей пришло смс-уведомление о выигрыше.

– Подумала, что выиграла 30 тысяч рублей. Я так обрадовалась этой сумме, что сразу побежала к мужу показывать экран телефона, – вспоминает счастливица. – Супруг посмотрел внимательно и сказал, что я выиграла не тысячи, а миллионы.

Елена не могла поверить в такую удачу и даже пересмотрела трансляцию розыгрыша в записи. «В момент, когда ведущая объявила о том, что этот выигрыш достался счастливчику из Башкортостана, я все осознала и была на седьмом небе от счастья!» – поделилась женщина.

Недавно победительница лотереи купила квартиру и хотела скорее в ней начать ремонт. На выигранные деньги она намерена воплотить свои дизайнерские задумки по интерьеру жилья. Елена также собирается приобрести новую мебель и бытовую технику.

*имя победительницы по ее просьбе изменено