Мэрия Уфы будет судиться за своего водителя, который попал в ДТП на служебной машине

Администрация Уфы будет судиться за своего водителя, который попал в ДТП на служебной Toyota Camry

Администрация Уфы будет судиться за своего водителя, который попал в ДТП на служебной Toyota Camry. Чиновники надеются отменить постановление о привлечении шофера к ответственности в качестве виновника аварии. Об этом «КП-Уфа» 24 ноября сообщили в городской администрации.

Авария с участием водителя администрации произошла в сентябре. На служебной машине он столкнулся с Ford Focus, за рулем которой находился уфимец. Мэрия заявила, что считает виновником происшествия именно последнего.

– Инспектор ГИБДД, приехавший на место происшествия для оформления ДТП, изначально вынес постановление о привлечении водителя Ford Focus к административной ответственности. Однако он обжаловал его вышестоящему должностному лицу полка ДПС, которое постановление отменило и направило дело на новое рассмотрение, – рассказали в администрации.

В мэрии добавили, что «будут отстаивать свою позицию и доказывать правоту». Власти города подали иск в Октябрьский районный суд с требованием отменить постановление о привлечении своего водителя к ответственности. Администрация предоставит инстанции видеоматериалы с моментом ДТП и другие доказательства.