Прокуратура нашла нарушения при добыче золота в Башкирии

фото: прокуратура РБ

Прокуратура в ходе выездной проверки с Росприроднадзором и МВД нашла нарушения при добыче золота в Учалинском районе Башкирии. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Пресечена незаконная деятельность «черных копателей», осуществляющих работы по добыче золота, – передали в прокуратуре. – Выявлен факт организации ООО «Альтинвест» добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих.

Правоохранительные органы изъяли у золотодобытчиков 25 бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков, а также оборудования для промывки драгоценного металла. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Сейчас профильные специалисты рассчитывают ущерб от действий злоумышленников.