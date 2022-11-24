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Парламент Башкирии принял закон о социальном питании – в норме определены основные понятия и порядок его организации. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам спикера Константина Толкачева, новый закон позволит утвердить единую систему требований ко всем организациям социального питания, повысить качество услуг в этой сфере и сделать рынок более конкурентным. Социальное питание частично или полностью финансируется бюджетными деньгами и предоставляется отдельным категориям граждан – например, детям в школах, детсадах и интернатах.

Толкачев отметил, что ранее законодательно были отрегулированы в основном вопросы безопасности питания. В то же время парламентарий считает, что оно должно быть не только безопасным, но и качественным и сбалансированным.

– Для этого нужны четкие нормативы и понятная методика расчета стоимости. Причем этот показатель необходимо ежегодно пересматривать с учетом динамики цен на потребительском рынке. Есть примеры, когда муниципальное образование не корректировало стоимость социального питания в течение семи лет! Отсутствие единого подхода ведет к тому, что качество питания в отдельных муниципальных организациях с каждым годом ухудшается, – отметил председатель Госсобрания.

Он привел в пример разницу в ценах на питание в детских садах: в Буздякском районе оно стоит 85 рублей в день, а в Уфимском – 153. Толкачев заявил, что «такого разрыва быть не должно».

Сейчас в индустрии питания Башкирии работают 7,2 тыс. предприятий, 4,3 тыс. из них занимаются питанием в социальной сфере.