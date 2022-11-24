Хабиров: за три года объем инвестиций в Башкирии вырос на 31%

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С 2019 по 2021 год объем инвестиций в Башкирии вырос на 31%. Об этом в интервью «Общественному телевидению России» 23 ноября сказал глава республики Радий Хабиров.

– Каждый год инвестиции прирастали на 10%, причем на эти 10% сверху 10 и сверху. Это такой довольно редкий показатель, не все субъекты Российской Федерации, многие не могут похвастаться таким показателем, – отметил руководитель региона.

Хабиров объяснил это достижение тем, что правительство «активнее раскрыло» Башкирию «и России, и миру», а также создало ряд инвестиционных привилегий. По словам главы Башкирии, экономика в регионе сейчас находится «в хорошем тонусе».