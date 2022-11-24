30 матерей из Башкирии получат медали и по 50 тыс. рублей

В Башкирии 30 матерей, родивших и воспитывающих пятерых и более детей, получат медаль «Материнская слава» и по 50 тыс. рублей

В Башкирии 30 матерей, родивших и воспитывающих пятерых и более детей, получат медаль «Материнская слава» и по 50 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, награду и поощрительную денежную премию получат матери из Баймакского, Балтачевского, Белебеевского, Белорецкого, Бижбулякского, Бирского, Бурзянского, Давлекановского, Дуванского, Ишимбайского, Кигинского, Мелеузовского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Учалинского, Чекмагушевского районов, а также из городов Кумертау, Нефтекамск и Уфы.

Напомним, ранее размер выплаты за медаль «Материнская слава» составлял 17,2 тыс. рублей. Сумма была увеличена в июне текущего года.