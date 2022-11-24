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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:15

На границе Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение по трассе М5

Меру планируют снять в 14:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На участке автодороги от границы с республикой и до развязки на город Чебаркуль сейчас ограничено движение для пассажирских автобусов, такси и грузовиков

На участке автодороги от границы с республикой и до развязки на город Чебаркуль сейчас ограничено движение для пассажирских автобусов, такси и грузовиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7:30 24 ноября на границе Башкирии и Челябинской области из-за обильного снегопада и метели ограничили движение по трассе М5. Об этом предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На участке автодороги от границы с республикой и до развязки на город Чебаркуль сейчас ограничено движение для пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Ориентировочно меру планируется снять в 14:00.