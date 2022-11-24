На границе Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение по трассе М5

На участке автодороги от границы с республикой и до развязки на город Чебаркуль сейчас ограничено движение для пассажирских автобусов, такси и грузовиков Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7:30 24 ноября на границе Башкирии и Челябинской области из-за обильного снегопада и метели ограничили движение по трассе М5. Об этом предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На участке автодороги от границы с республикой и до развязки на город Чебаркуль сейчас ограничено движение для пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Ориентировочно меру планируется снять в 14:00.