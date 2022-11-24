Под Уфой завершили строительство школы на 1225 мест

фото: vk.com // Радий Хабиров

В уфимском Миловском парке завершилось строительство школы на 1225 мест. Об этом в своих соцсетях 24 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Непростой это был объект. Открыть ее мы планировали раньше, но возникали проблемы, сроки переносили, – отметил руководитель региона.

Здание школы поделено на четыре блока, там есть отдельные корпуса для среднего и старшего звена. Помимо обычных классов, в учреждении сделали кабинеты для внешкольных занятий, игровые комнаты, лаборантские, интерактивный компьютерный комплекс, мастерские для столярной работы и шитья. В школе организовали два спортзала с раздевалками и душевыми, а во дворе дети смогут заниматься физкультурой на специальных спортивных площадках.

Хабиров добавил, что новую школу будут посещать дети не только из Миловского парка, но и из микрорайона Молодежный и близлежащих сел.