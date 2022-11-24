ГИБДД Башкирии объявила массовые проверки водителей 24 ноября

ГИБДД проводит проверки водителей на проспекте Октября в Уфе

Сегодня, 24 ноября, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей. Рейды направлены на безопасность дорожного движения. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– В мероприятиях сотрудники Ространснадзора, федеральной службы судебных приставов, федеральной налоговой службы, – сообщил руководитель дорожной полиции. – Прошу с пониманием отнестись к нашим профилактическим мерам.

По словам Севастьянова, уже сейчас ГИБДД проверяет водителей на:

– 1506 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе (рядом с остановкой Субакаево);

– 1 и 81 километрах трассы Уфа-Оренбург (второй участок проходит в Аургазинском районе, рядом с селом Толбазы);

– проспекте Октября в Уфе (близ остановки «Горсовет»).