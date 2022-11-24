Башкирия определила стоимость проезда по платным дорогам

Транспортная дирекция Башкирии определила максимальные размеры стоимости за проезд по платным дорогам регионального и межмуниципального значения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортная дирекция Башкирии определила максимальные размеры стоимости проезда по платным дорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующий проект постановления был опубликован на интернет-портале публичного обсуждения нормативных актов органов власти.

Согласно документу, стоимость проезда по платным дорогам может дифференцироваться «для различных категорий транспортных средств в зависимости от времени суток, дня недели или месяца года». Плата за 1 км дороги не превысит:

– 3 руб. для машин с прицепом не выше 2 метров;

– 4,5 руб. – от 2 до 2,6 метра;

– 6 руб. – 2,6 и более метра;

– 9,5 руб. – 2,6 и более метра для транспорта с тремя осями.

Максимальная плата за проезд по дорогам, построенным по договору концессии, будет выше в четыре раза для каждой из категорий транспорта. Отметим, что по концессии в Башкирии сейчас строится Восточный выезд из Уфы – как раз на нем и планируют сделать первую платную дорогу в регионе.

В проекте постановления также указано, что стоимость проезда по платным дорогам будет устанавливать оператор. Размер платы предусматривает ежегодную индексацию.