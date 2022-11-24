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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 3:24

В Башкирии полицейский вытащил провалившуюся в колодец девочку

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МВД Медиа

фото: МВД Медиа

В башкирском городе Стерлитамаке участковый полиции Марсель Шарипов помог местной жительнице вытащить провалившуюся в колодец дочь. Об этом 23 ноября сообщило МВД Медиа.

Шарипов проезжал по своему административному участку, когда на улице Щербакова услышал женщину, звавшую на помощь. Она пыталась открыть крышку колодца, в который провалилась ее 7-летняя дочь. Полицейский помог поднять крышку коллектора и вытащить оттуда напуганного ребенка. Девочка не пострадала, несмотря на падение с двухметровой высоты.