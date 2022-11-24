В Башкирии выявили 12,8 млн кв. м земли под жилую застройку

В Башкирии выявили 12,8 млн кв. м участков, пригодных для жилищного строительства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии выявили 12,8 млн кв. м участков, пригодных для жилищного строительства в рамках проекта «Земля для застройки». В ноябре в республике определили 165 таких территорий общей площадью 3,7 млн кв. м. Эти земли расположены в городах Мелеузе, Ишимбае, Сибае, Октябрьском, а также в Уфимском и Стерлитамакском районах. Потенциальные застройщики и инвесторы могут ознакомиться с их конкретным расположением и характеристиками на публичной кадастровой карте. Об этом 23 ноября сообщил руководитель регионального управления Росреестра Петр Клец.

Чиновник добавил, что Башкирия к середине ноября 2022 года двукратно увеличила площадь выявленных земельных участков по сравнению со значением показателя на 1 января 2022 года (проект «Земля для застройки» реализуется с 2020 года).