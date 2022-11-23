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НовостиОбщество23 ноября 2022 18:34

В центре Уфы завершили строительство проблемного дома

Десятки людей скоро получат ключи от своих квартир
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В центре Уфы завершилось строительство проблемного дома. Об этом рассказала пресс-служба Фонда развития территорий.

Речь идет об объекте в квартале №378 в Ленинском районе. Обанкротившийся застройщик «РегионСтройКомплекс» не смог справиться с обязательствами перед дольщиками. Здание удалось достроить благодаря Наблюдательному Совета Фонда. Теперь права граждан будет восстановлены, и скоро они получат ключи от своих квартир.

Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев отметил, что до конца 2022 года в Башкирии помощью федеральных механизмов планируется закончить стройку еще 12 проблемных домов.