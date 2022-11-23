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НовостиОбщество23 ноября 2022 17:03

Хабиров рассказал о защите интересов бизнесменов в Башкирии

В республике действует 1828 инвестиционных проектов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В интервью телеканалу «ОТР» глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность аккуратного взаимодействия предпринимателей и государства. По его мнению, властям следует вести себя с бизнесменами честно и не обманывать их. Договоренности с предпринимателями, считает Хабиров, должны соблюдаться, даже если они не выгодны государству.

Глава Башкирии утверждает, что он находится в более комфортном положении в отличии от предпринимателей, поскольку качество выполняемой им работы никак не отражается на его заработке.

В Башкирии общий объем инвестиций в 2022 составил более одного триллиона рублей. Как утверждает руководство республики, в регионе действует 1828 инвестиционных проектов.