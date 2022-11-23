В Башкирии опубликовали справочник по мерам поддержки семей участников СВО

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В Башкирии опубликовали справочник по мерам поддержки семей участников специальной военной операции.

Глава республики Радий Хабиров утвердил более тридцати мер поддержки для семей участников специальной военной операции. Большая часть из них уже вступила в силу, и у граждан уже есть возможность подавать заявления.

В специальной памятке разъясняется, кому положено бесплатное горячее питание и бесплатные продукты из «Молочной кухни», кто оформить 60 бесплатных поездок в месяц на городских и пригородных автобусах и место в детском саду вне очереди. Также справочник объясняет вопросы об освобождении от платы за детсад, бесплатной продленке в школе и многое другое.