Хабиров объяснил причину спада рождаемости в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил причину спад рождаемости в республике.

Как заявил руководитель региона в интервью телеканалу «ОТР», Башкирия в настоящее время занимает второе место в Приволжском федеральном округе по рождаемости, а в России – пятое-шестое.

Хабиров считает, что в фертильном возрасте сейчас в республике находятся те, кто родились 1990-е годы, которых в то время родилось мало. По словам главы Башкирии, если население региона большое, то и, соответственно, оно рожает больше детей.

Радий Хабиров утверждает, что для увеличения рождаемости в Башкирии необходимо уделить больше внимания пропаганде и убеждению.