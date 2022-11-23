Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 13:44

Хабиров объяснил причину спада рождаемости в Башкирии

По его словам, республика занимает по данному показателю второе место в ПФО
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил причину спад рождаемости в республике.

Как заявил руководитель региона в интервью телеканалу «ОТР», Башкирия в настоящее время занимает второе место в Приволжском федеральном округе по рождаемости, а в России – пятое-шестое.

Хабиров считает, что в фертильном возрасте сейчас в республике находятся те, кто родились 1990-е годы, которых в то время родилось мало. По словам главы Башкирии, если население региона большое, то и, соответственно, оно рожает больше детей.

Радий Хабиров утверждает, что для увеличения рождаемости в Башкирии необходимо уделить больше внимания пропаганде и убеждению.