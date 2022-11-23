В Уфе директриса юридической фирмы осудили за попытку хищения 48 млн рублей

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В Уфе директриса юридической фирмы пыталась похитить 48 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователями установлено, что в прошлом году женщина представляла интересы компании, которая занимается производством оборудования для нефтегазодобывающих предприятий. Она узнала, что у ее клиента возникли проблемы с подтверждающими документами при рассмотрении в Арбитражном суде Приморского края гражданских дел по искам компании о взыскании с контрагента задолженности.

Чтобы разрешить ситуацию злоумышленница предложила подкупить сотрудников компании-должника. Юрист пообещала, что за 2% от суммы долга (те самые 48 миллионов), которые она передаст должникам, у нее получится заполучить от них бумаги с подтверждением наличия задолженности в 2,4 миллиарда рублей.

На самом деле женщины не могла получить никаких документов и даже не думала этого делать. Она просто хотела похитить деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. Учредитель предприятия-кредитора сначала согласился на ее предложение, но осознав ее умысел обратился к правоохранителям. При передаче первой части суммы (12 миллионов рублей) ее задержала полиция.

В отношении директрисы юридической фирмы было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

– Женщина не признала вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает СК.