В Башкирии одобрили 185 заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов

В Башкирии с мая текущего года было одобрено 185 из 269 заявок на получение льготной ипотеки со ставкой до 5% годовых для работников IT-компаний

В Башкирии с мая текущего года было одобрено 185 из 269 заявок на получение льготной ипотеки со ставкой до 5% годовых для работников IT-компаний. Об этом на заседании местного правительства сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Сейчас заключено 49 кредитных договоров на сумму свыше 306 млн рублей. Заявки продолжают поступать. Федеральным законодательством заложен инструмент, позволяющий регионам еще больше снижать ставку для этой категории специалистов, – сказал чиновник.

В 2023 году на софинансирование льготной ипотеки для IT-специалистов из бюджета республики будет направлено 10 млн рублей. Это позволит оказать господдержку 46 работникам, занятым в области информационных технологий.