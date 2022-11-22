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НовостиОбщество22 ноября 2022 18:50

Доходы бюджета Башкирии за январь-октябрь составили 259,9 млрд рублей

Один из основных источников дохода стал налог на прибыль
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доходы бюджета Башкирии составили более 250 миллиардов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства финансов.

Сообщается, что доходы консолидированного бюджета превысили его расходы более чем на шесть миллиардов рублей. Исполнение консолидированного бюджета по доходам за десять месяцев текущего составило 259 902,7 миллиона рублей.

Основными источниками доходов стали налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество, а также налоги на совокупный доход.

Налоговые и неналоговые доходы восполнили казну Башкирии на 190 504,4 миллионов рублей. Доходы от использования имущества, которое находится в государственной и муниципальной собственности, к 1 ноября превысили 15 миллионов рублей.