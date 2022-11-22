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НовостиОбщество22 ноября 2022 15:14

На СВО погиб мобилизованный из Башкирии 36-летний стрелок-зенитчик

Ему было 36 лет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/shrustemn

Фото: vk.com/shrustemn

В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный из Мелеузовского района Башкирии Руслан Хисамутдинов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.

Руслан родился 3 декабря 1985 года. Закончив обучение в школе №5, он поступил в Мелеузовский механико-технологический техникум. С мая 2009 года он проходил срочную службу в качестве стрелка-зенитчика.

В сентября в период частичной мобилизации Хисамутдинов вновь был призван в ряды российской армии. После боевого слаживания он отбыл в зону специальной военной операции.

– Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Руслана Хисамутдинова, – написал руководитель администрации Мелеузовского района.

Церемония прощания с Русланом Хисамутдиновым состоится завтра, 23 ноября, в 11.00 у Городского Дворца культуры в Мелеузе.