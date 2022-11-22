При пожаре в многоквартирном доме под Уфой МЧС спасло восемь человек

фото: МЧС РБ

При пожаре в многоквартирном доме в селе Авдон Уфимского района Башкирии сотрудники МЧС спасли восемь человек, еще пятеро были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Инцидент произошел 21 ноября около 19:00 вечера в доме по улице Молодежной. Возгорание случилось в одном из помещений 3-комнатной квартиры.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено 8 человек, в том числе 2 детей. Эвакуировано 5 человек, из них 1 ребенок, – передали в МЧС.

Открытое горение были ликвидировано в течение часа после поступления сообщения о пожаре. Огонь повредил домашнее имущество на площади шести квадратных метров.