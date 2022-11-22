Элвин Грей признался, что у него нет таланта писать тексты для песен

фото: youtube.com // Элвин Грей

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, признался, что у него нет таланта для написаний текстов для песен. Об этом он сказал в интервью программе «Тет-а-тет с Марусей» на телеканале 360.

– Тексты песен я не всегда [пишу]. Я раньше еще мог писать, но сейчас я вообще туда не лезу. Я не текстовик – я в основном музыкант, битмейкер, аранжировщик. Мне это больше по душе. Когда еще жил в Уфе – тогда мог тексты сам писать, а сейчас я туда не лезу. Должны писать, мне кажется, профессионалы. У меня прямо такого таланта нету, чтобы писать тексты. Я за музыку, – объяснил музыкант.

Напомним, в октябре Элвин Грей откровенно рассказал о том, как познакомился со своей будущей женой, и поделился деталями о работе в качестве советника главы Башкирии.